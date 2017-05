Mit Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint noch dieses Jahr ein neues Spiel in Tolkiens Herr-der-Ringe-Universum. In einem Interview äußerte sich nun Creative VP Michael de Plater von Monolith zur Nutzung bekannter Charaktere.

Die Ankündigung von Mittelerde: Schatten des Krieges Ende Februar überraschte auch ohne den am selben Tag aufgetauchten Leak nur teilweise. Angesichts des Erfolgs von Mittelerde: Mordors Schatten war ein Nachfolger des Action-Adventures von Entwickler Monolith und Publisher Warner Bros. Entertainment logisch. Nachdem bereits erste Informationen zur Geschichte, die wieder Waldläufer Talion und Elben-Geist Celebrimbor in den Mittelpunkt stellt, äußerte sich nun Monoliths Creative VP Michael de Plater zur Nutzung von bekannten Figuren aus Tolkiens Der-Herr-der-Ringe-Welt.

Demnach wollen es die Entwickler vermeiden Charaktere in das Spiel hinein zu zwängen, nur damit diese darin einen Auftritt haben. Stattdessen müssten sie die Geschichte unterstützen und ergänzen, damit sie in Mittelerde: Schatten des Krieges vorkommen. De Plater bestätigt weiter, dass bekannte Schlüsselcharaktere der Lore in das Action-Adventure integriert werden. So kehre Gollum, nachdem er bereits Bestandteil des Vorgängers war, wieder zurück. Es mache Sinn, da eine tiefe Verbindung zwischen Gollum, Mordor und dem Ring der Macht bestehe. Auch neue Charaktere würde man laut de Plater vorstellen.

Das Team bei Monolith sei aufgeregt darüber, sich verstärkt auf die als Ringgeister bekannten Nazgûl als Charaktere sowie deren Hintergrundgeschichten konzentrieren zu können. Durch die stark an Celebrimbor, die Ringe der Macht und Sauron gebundene Geschichte, ist es möglich mehr von ihnen zu sehen und sie als Charaktere und Feinde auszubauen.

In Mittelerde: Schatten des Kriegers schlüpft ihr erneut in die Rolle von Talion, der durch den Elben-Geist Celebrimbor über besondere Kräfte verfügt. Ziel ist es, hinter feindlichen Linien in Mordor eine Armee zusammen und sich mit dieser Sauron entgegen zu stellen. Neue Fähigkeiten erhält Talion durch einen neuen Ring der Macht, der von Celebrimbor für den Waldläufer geschmiedet wurde.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint voraussichtlich am 24. August 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit Unterstützung für Xbox Play Anywhere beim Kauf der digitalen Version.