Mittelerde: Schatten des Krieges wird auch auf der diesjährigen gamescom in Köln einen großen Auftritt haben.

Bereits zur E3 2017 wurden wieder frische Eindrücke aus dem potentiellen Blockbuster Mittelerde: Schatten des Kriegs veröffentlicht. Bevor das Spiel am 10. Oktober in den Handel geht, wird dieses auch einen größeren Auftritt auf der gamescom in Köln haben.

In einer Pressemail hat Warner Bros. nun die sogenannte "Legendary War Party" zum Spiel angekündigt. Das Event soll am 22. August 2017 ab 19:30 in Halle 2 auf der gamescom in Köln stattfinden. Eine Übertragung per Livestream wird es via Twitch geben. Unter anderem gibt sich auf dem Event auch Martin Solveig die Ehre.