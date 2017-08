Für die Entwicklung der PC-Version von Mittelerde: Schatten des Krieges kooperieren Monolith Productions und Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment mit NVIDIA.

Pünktlich zum Start der gamescom haben Warner Bros. Interactive Entertainment, Monolith Productions und NVIDIA eine Zusammenarbeit für die PC-Version von Mittelerde: Schatten des Krieges angekündigt. Dadurch sollen moderne Technologien und NVIDIA-Features integriert werden, während Grafik- sowie Physik des Action-Adventures davon profitieren sollen.

So wird Mittelerde: Schatten des Krieges etwa NVIDIA Ansel, das Ingame-Fotografie-Tool des Grafikkartenchip-Herstellers, unterstützen. Die Zusammenarbeit umfasst zudem die Implementierung von High-Dynamic-Range-Lightning (HDR) in der PC-Version. Das soll ein breiteres Spektrum an Farben und Helligkeit ermöglichen und für eine lebensechtere und immersivere Wirkung sorgen.

Des Weiteren ist NVIDIAs Team für visuelle Effekte an der Entwicklung von Mittelerde: Schatten des Krieges beteiligt. Monolith Productions erhält dadurch Zugang zu den Entwicklerressourcen von NVIDIA. Das umfasst unter anderem die Effekt-Datenbanken, Entwickler-Tools, Forschungsberichte und Quellcode-Proben. Die Kooperation soll dabei helfen die neusten Grafik- und Physiksimulations-Technologien in Mittelerde: Schatten des Krieges zu verwenden. Zudem soll die PC-Version des kommenden Nachfolgers von Mittelerde: Mordors Schatten für die Leistungsvorteile der NIVIDIA-GeForce-GTX-10-Series-GPUs angepasst sein. Auch Funktionen wie NVIDIA SLI, Game-Ready-Treiber, NVIDIA G-SYNC-Monitor-Technologie und optimierte Spieleinstellungen über GeForce Experience.

„NVIDIA ist ein wichtiger Partner, der seine Expertise im Bereich PC-Gaming zusammen mit vielen Entwicklerressourcen und fortschrittlichen Spieletechnologien mitbringt“, sagt Kevin Stephens, Vice President und Studio Head von Monolith Productions. „Zusammen mit NVIDIA arbeiten wir an verschiedenen Aspekten von Middle-earth: Shadow of War — von der treiberbasierten Stabilität und Leistungsfähigkeit bis zu hochmodernen Technologien wie Ansel und HDR.“

„Es ist eine Ehre Monolith bei der Entwicklung von Middle-earth: Shadow of War zu helfen“, sagt Tony Tamasi, Senior Vice President of Content and Technology bei NVIDIA. „Es sind die kleinen Details wie die Belichtung, die Spiele immersiver gestalten. Deshalb arbeiten wir eng mit Spieleentwicklern zusammen und helfen ihnen mit unseren Technologien bei der Verwirklichung ihrer Vision.“

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.