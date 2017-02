Warner und Monolith kündigten gestern mit Mittelerde: Schatten des Krieges ein Sequel zum viel gelobten Open-World-Actionspiel Mordors Schatten an. Heute gibt es weitere Infos zu Systemanforderungen der PC-Version und den Special Editions auf Steam.

Die Ankündigung von Mittelerde: Schatten des Krieges kam nicht ganz unüberraschend, nachdem ein Händler den Titel bereits am Wochenende in seinem Programm aufgenommen hatte. Mittlerweile hat nun auch Steam den Titel in seinen Shop aufgenommen und dort einige Infos zu den verfügbaren Editionen ergänzt. So könnt ihr dir Standard Edition für 59,99 Euro, die Siver Edition fü 79,99 Euro und die Gold Edition für 99,99 Euro vorbestellen. Die Inhalte sind zusätzlich zum Vorbestellerbonus (Legendary Champions War Party + exklusives episches Schwert der Herrschaft) wie folgt:

Mittelerde: Schatten des Krieges Silver Edition

Schlächterstamm Nemesis-Erweiterung

Banditenstamm Nemesis-Erweiterung

Eine silberne Schatzkiste

Die Nemesis-Erweiterung enthält einen neuen Ork-Stamm mit neuen Feinden, Gefolgsleuten, Missionen, Fähigkeiten, Waffen, Festungen und Wildnisaktualisierungen sowie einem mythischen Ausrüstungsset.

Mittelerde: Schatten des Krieges Gold Edition

The Blade of Galadriel Story Expansion

The Desolation of Mordor Story Expansion

Eine goldene Schatzkiste

Auch zu den Systemanforderungen der PC-Version gibt es Infos auf Steam.

Minimum

Betriebssystem: Windows 7 SP1 with Platform Update for Windows 7

Prozessor: Intel i5-2550K, 3.4 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: GeForce GTX 670 | Radeon HD 7950

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlen

Betriebssystem: Windows 10 version 14393.102 or higher required

Prozessor: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: GeForce GTX 970 or GeForce GTX 1060 | Radeon R9 290X or Radeon RX 480

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 60 GB verfügbarer Speicherplatz

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August 2017 für PC, PS4 und Xbox One.