Diesen Herbst geht mit Mittelerde: Schatten des Krieges dessen Vorgänger in die nächste Runde. Wer sich das Spiel schon vorab sichern möchte, kann bei Gamesplanet ein interessantes Angebot entdecken.

Dort zahlt ihr nämlich nicht nur weniger, sondern bekommt obendrein noch einige Boni spendiert. So bekommt ihr das Action-Spiel in der Standard-Version für 49,99€ (-17%), in der Silber Edition für 66,39€ (-17%) und in der Gold Edition für 82,99€ (-17%). Unabhängig davon, für welche Edition ihr euch entscheidet, erhaltet ihr als Vorbesteller-Bonus vier legendäre Ork-Champions sowie ein exklusives Schwert.

Bei Silber und Gold erwarten euch folgende Zusatzinhalte:

Silber Edition:

Schlächterstamm Nemesis-Erweiterung

Banditenstamm Nemesis-Erweiterung

eine silberne Schatzkiste

Gold Edition:

Schlächterstamm Nemesis-Erweiterung

Banditenstamm Nemesis-Erweiterung

die Klinge von Galadriel Story-Erweiterung

die Verwüstung Mordors Story-Erweiterung

eine goldene Schatzkiste

Alle Angebote beziehen sich auf die PC-Version via Steam.