Heute morgen noch war es nur ein Gerücht, basierend auf dem Leak eines Händlers, nun ist es aber offiziell: Mit Mittelerde: Schatten des Krieges entwickeln Monolith und Warner einen Nachfolger zu Mittelerde: Mordors Schatten.

Das Fantasy-Action-Spektakel setzt seinen Vorgänger auch inhaltlich fort und erzählt die Geschichte von Talion und Celebrimbor weiter, die nun hinter die feindlichen Linien gelangen müssen, um eine Armee zusammenzustellen, die sich mit ganz Mordor dem dunklen Herrscher Sauron entgegen stellt. Talion trägt nun einen neuen Ring der Macht, der von Celebrimbor geschmiedet wurde und auf neue Fertigkeiten hoffen lässt.

Das bemerkenswerte Nemesis-System des Vorgängers, das euch nicht nur individuelle Gegner mit einer Machthierarchie bescherte, soll deutlich erweitert und verbessert werden. Die starke Personalisierung des ersten Teils wird jetzt auf die gesamte Welt übertragen, in der nun Umgebung und die Charaktere durch die Handlungen und Entscheidungen der Spieler geformt werden, wodurch beim Spielen jedes Mal eine persönliche Spielwelt entstehen soll. Dazu gehören unter anderem neue Nemesis-Festungen.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 24. August für PC, PlayStation 4 und Xbox One mit Unterstützung für Xbox Play Anywhere beim Kauf einer digitalen Version. Weitere Details zum Spiel und dessen Gameplay sollen am 8. März veröffentlicht werden. Einen Annoucement-Trailer gibt es bereits jetzt: