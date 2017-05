Wenn Mittelerde: Schatten des Krieges dieses Jahr erscheint, werden Switch-Fans erstmal leer ausgehen. Doch wie steht es um eine Umsetzung des Titels?

Im Sommer können Herr der Ringe-Fans mit Mittelerde: Schatten des Krieges in ein neues Abenteuer auf dem PC, der Xbox One und PlayStation 4 starten. Doch wie steht es eigentlich um eine Umsetzung für die Nintendo Switch? Was den Support durch Dritthersteller mit den großen Neuheiten angeht, sieht es aktuell mau aus. Auch wenn Ubisoft und Co. immer wieder beteuern, Spiele für die Hybridkonsole zu entwickeln, erhält die Switch von einem wichtigen Titel nach dem anderen eine Abfuhr.

Zu dem Umstand hat sich nun Michael de Plater, Vize-Präsident von Monolith Productions, geäußert. Auch wenn das Spiel für die Xbox Scorpio und die PlayStation 4 Pro angepasst werde, habe man momentan noch keine Pläne für eine Portierung auf die Nintendo-Plattform.

Das Spiel wird am 22. August erscheinen. In unserer Mittelerde: Schatten des Krieges Preview könnt ihr erfahren, wie es uns bisher gefallen hat.