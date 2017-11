Diese Grafik-Optionen habt ihr auf der Xbox One X

Warner Bros. optimiert seinen aktuellen Top-Titel Mittelerde: Schatten des Krieges zum Launch der Xbox One X für die neue Microsoft-Heimkonsole. Wir verraten euch hier, welche konkreten Optionen ihr auf der neuen Plattform habt.

In einem Update optimiert Warner Bros. Interactive Entertainment Mittelerde: Schatten des Krieges speziell für die Xbox One X. Dadurch erhalten zahlreiche Verbesserungen Einzug in das Spiel, darunter die Integration von High Dynamic Range (HDR) und echter 4K-Auflösung.

Sobald das Update heruntergeladen ist, habt ihr die Wahl aus zwei verbesserten Modi, die Schatten des Krieges auf der Konsole anbietet: Die erste Option konzentriert sich auf die höhere Auflösung samt größerer Tiefe bei den Texturdetails und zielt auf echtes 4K ab. Die zweite Option verbessert die allgemeine Qualität mit gesteigerter Zeichentiefe, verbesserten Schatten- und Licht-Optionen, mehr Vegetation, verbesserter Umgebungsverdeckung, mehr Polygonen sowie Verbesserungen bei den Texturfiltern, die allesamt für Xbox One X optimiert sind.

Da es sich beim Spiel um einen Xbox-Play-Anywhere-Titel handelt, erhaltet ihr beim Kauf via Xbox Store oder Windows Store das Spiel sowohl für Xbox One X als auch Xbox One und Windows 10 PC.