Seit gut zwei Wochen ist Mittelerde: Schatten des Krieges mittlerweile erhältlich und Käufer haben sicher schon etliche Stunden im Spiel zugebracht. Zeit also bekanntzugeben, wie es eigentlich mit frischen Spielinhalten aussieht.

Warner Bros. hat nun Details zu den Inhalten des Season Pass bzw. Expansion Pass zu Mittelerde: Schatten des Krieges bekannt gegeben. Das Paket wird demnach die DLC-Pakete "The Slaughter Tribe", "Outlaw Tribe Nemesis Expansion", "The Blade of Galadrie Story Expansion" und "The Desolation of Mordor Story Expansion" umfassen und rund 40 US-Dollar kosten. Die vier Zusatzinhalte sollen im Zeitraum von November 2017 bis Frühjahr 2018 veröffentlicht werden. Darüber hinaus wird es in regelmäßigen Abständen auch kostenfreie Inhalts-Updates für alle Spieler geben.

Den Anfang macht im November 2017 die "Slaughter Tribe Nemesis Expansion", die mit der namensgebenden Slaughter Tribe auch neue Missionen, neue Orks und Erweiterungen des Nemesis-Systems mit sich bringen wird. Im Dezember 2017 soll dann die "Outlaw Tribe Nemesis Expansion" folgen, die gleichartige neue Inhalte rund um die Outlaw Tribe mit sich bringen wird.

Weiter geht es im Februar 2018 mit der Story-Erweiterung "Blade of Galadriel", in der ihr als Eltariel, einem Elite-Assassinen bekannt als Blade of Galadriel, gegen den neuesten Nazgul kämpft. Neue Waffen, Kampffertigkeiten, Ausrüstungsgegenstände und Erweiterungen des Nemesis-System sind im Zuge dessen an Bord. Auch acht legendäre neue Orcs und Eltariel als freischaltbarer Charakter dürfen nicht fehlen.

Den Abschluss macht dann "Desolation of Mordor" im Mai 2018. Hier spielt ihr als Baranor, der Captain von Minas Ithil, in dessen Rolle ihr die Stadt gegen Orks aus dem Osten verteidigen müsst. Dazu könnt ihr auch Söldner anheuern und Baranor für die Hauptstory freischalten.