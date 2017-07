Am 10. Oktober 2017 soll das neue Mittelerde: Schatten des Kriegs erhältlich sein und dann durch in Sachen Audio überzeugen. In diesem Zusammenhang wurde nun der Cast der englischen Fassung bekannt.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass Troy Baker im zweiten Teil zurückkehren und wieder die Rolle des Hauptcharakters Talion einsprechen wird. Nun wurden auch die wichtigsten Personen publik, die Baker im Spielverlauf zur Seite stehen und die anderen Charaktere vertonen.

Alastair Duncan ("Westworld") wird abermals Celebrimbor einsprechen, als weitere Hauptfigur werdet ihr zudem Laura Bailey (Injustice 2, Uncharted 4: A Thief's End) in der Rolle der Elite-Assassinin Eltariel zu hören bekommen. Unklar ist dagegen, welche konkreten Nebenrollen die ebenfalls angeheuerten Kumail Nanjiani (Mass Effect: Andromeda, "Silicon Valley") sowie Pollyanna McIntosh ("The Walking Dead") zu hören sein werden.

Weitere Details zum Spiel dürfte es auf der diesjährigen San Diego Comic-Con geben, denn dort wird Monolith Productions zusammen mit Warner Bros. Interactive Entertainment am 21. Juli um 14:00 Uhr Ortszeit ein Panel rund um das Spiel abhalten.