Neue Informationen zum Nachfolger von Mittelerde: Mordors Schatten sind bekannt. Ein US-Händler hat den Titel und diverse Editionen veröffentlicht.

Schon seit einiger Zeit wird gemunkelt, dass sich ein Nachfolger zu Mittelerde: Mordors Schatten in Entwicklung befindet. Neue Details kamen jetzt auf der Webseite eines US-Händlers ans Licht. Demzufolge heißt der zweite Ableger Middle-Earth: Shadow of War. Die Umsetzung soll laut der Beschreibung am 22. August für die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Eine offizielle Ankündigung seitens des Publishers Warner Bros. steht allerdings noch aus.

Neben der Standard-Version soll auch eine Gold-Edition mit folgenden Extras veröffentlicht werden:

Slaughter Tribe Nemesis-Expansion

Outlaw Tribe Nemesis-Expansion

The Blade of Galadriel Story-Erweiterung

The Desolation of Mordor Story-Erweiterung

Goldene Kriegstruhe

Die Nemesis-Expansionen bringen neue Feinde, Begleiter, Missionen, Fähigkeiten und Waffen in das Spiel während die Story-Erweiterungen euch einen neuen Charakter spielen lassen.

Auch ein Packshot wurde bereits gesichtet: