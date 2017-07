Seit Mai ist das neue Mirage: Arcane Warfare für den PC erhältlich. Nun spendieren die Macher dem Titel ein erstes großes Update mit frischen Inhalten.

Die Mannen von Torn Banner haben dem Action-Kampfspiel Mirage: Arcane Warfare ein umfassendes erstes Update verpasst. Dieses bringt unter anderem neue Waffen, magische Fähigkeiten, erstmals auch Bots, neue Karten und die Übersetzungen in nun zwölf Sprachen mit sich.

Neben den neuen Waffen und Arenen steht die Übersetzung in zehn zusätzliche Sprachen im Fokus. Neben Englisch und Russisch ist nun unter anderem auch Deutsch, Französische, Italienisch und Spanisch vertreten.

Mit dem "Gladiator Update" bringt das Studio erstmals durch Bots gestärkte Server ins Spiel, ein Feature, das die Community sich gewünscht hatte. Auf ausgewählten 6vs6- und 3vs3-Karten und -Modi werden AI-Gegner hinzugefügt oder herausgenommen, wenn Spieler ein Match verlassen oder hinzukommen.

Die Taurant-Klasse bekommt ein neues Zweihänder-Schwert, während andere Charaktere neue magische Fähigkeiten erhalten, mit denen sie Feinde schwächen können. Mehr Details zu den Waffen und Fähigkeiten findet ihr in den Patch-Notes. Die neuen Fertigkeiten könnt ihr auf zwei neuen Arena-Karten testen, "The Pit" und "Old Arena". Beide Karten sind kleiner und erlauben so intensivere 3vs3-Action.