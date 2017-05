Ihr habt am Wochenende noch nichts vor? Dann wäre womöglich die offene Beta-Testphase von Mirage: Arcane Warfare etwas für euch. Eine solche wurde nun nämlich angekündigt.

Die Entwickler des Multiplayer-Actionspiels Torn Banner Studios veranstalten nach der Closed Beta an diesem Wochenende nun eine offene Beta-Testphase im kommenden Titel Mirage: Arcane Warfare. Dabei erhofft man sich kurz vor dem Release der Vollversion am 23. Mai noch einmal wertvolles Feedback.

Am offenen Beta-Wochenende könnt ihr erstmals auch einen neuen 3-vs-3-Arena-Modus ausprobieren, den es so noch nicht in der Closed Beta gab. Die Open Beta ist bereits live und läuft bis Sonntag, den 14. Mai 2017 um 19:00 Uhr. Der Download des notwendigen Clients ist via Steam möglich. Die Vollversion wird am 23. Mai als Standard Edition für 27,99 und als Special Edition für 36,99 Euro angeboten.