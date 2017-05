Mal wieder sorgt ein Projekt in Minecraft für Schlagzeilen. Eine Gruppe aus kreativen Köpfen, hat in den letzten Jahren an einem riesigen MMO namens Wynncraft gebaut, das jetzt komplett spielbar ist.

Minecraft bzw. dessen Spieler sorgen seit Jahren immer wieder durch krasse Projekte für Schlagzeilen. Dieses Mal macht ein riesiges MMO, das komplett spielbar ist, die Runde. Das Online-Rollenspiel namens Wynncraft bietet alles, was ein MMO bieten muss. Ihr könnt Quests erledigen, aufleveln, euch Gilden anschließen und Bosse bekämpfen.

Die Größe des Minecraft-MMO kann sich sehen lassen. Die Spielwelt ist rund 4000x5000 Blöcke groß. Das dafür einiges an Zeit drauf ging, dürfte klar sein. Das Team, das an Wynncraft arbeitete, benötigte vier Jahre, um das Rollenspiel fertig zu stellen. Zocken könnt ihr es übrigens kostenlos. Eine Anleitung, wie ihr auf den entsprechenden Server kommt, könnt ihr auf der offiziellen Webseite nachlesen. Einzig einige Items lassen sich im Spiel gegen Echtgeld erwerben.