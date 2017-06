Update "World of Color" erschienen

Das Update "World of Color" macht Minecraft nicht nur bunter, sondern liefert zusätzlich eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten für die Gestaltung Eurer Spielwelten.

Die schnöde Nummer des Updates lautet 1.12, viel besser klingt aber der Name: "World of Color". Entsprechend ist Farbe ein zentraler Bestandteil des neuen Minecraft-Updates. So wurde die Kolorierung einer ganzen Reihe von Blöcken überarbeitet, jedoch dürft Ihr auch viele gecraftete Gegenstände neu einfärben. Des Weiteren kommen zwei neue Sorten von Blöcken hinzu. Mit dem Papagei wird auch eine neue Tierart eingeführt.

Das ist aber noch nicht alles. Entwickler Mojang implementiert ein sogenanntes "Advancements"-System, das Euch "auf dem Weg durch das Abenteuer Minecraft helfen soll, außerdem können Erbauer damit interessante neue Abenteuer-Welten und Mini-Games erstellen."

Das Update ist für PC und Mac erschienen, die Mobile- und Konsolenversionen sind vermutlich zu einem deutlich späteren Zeitpunkt an der Reihe. Anbei die Patch-Notes von "World of Color" im englischen Original:

Added Glazed Terracotta blocks

Renamed Hardened Clay to Terracotta

Added Concrete Powder blocks

Added Concrete blocks

Updated base color palette

Added advancements

Added recipe book

Added Knowledge Book item

Added Parrots

Added functionality to save toolbars in creative mode

Added text-to-speech narrator

Added new sounds for the Note blocks

Added commands relating to recipes and advancements

Many minor fixes and changes

Removed Herobrine