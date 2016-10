Der einst ausschließlich auf dem PC gestartete Indie-Hit Minecraft hat sich längst zum Dauerbrenner entwickelt und viele weitere Plattformen erobert. Nun gesellt sich eine weitere dazu.

Im Rahmen der heutigen Apple-Keynote wurden nicht nur neue MacBooks vorgestellt, auch Apple TV war Thema der Veranstaltung. Dabei wurde auch angekündigt, dass Mojangs Indie-Hit Minecraft den Sprung auf die TV-gebundene Plattform von Apple schaffen wird.

Nach einer iOS-Variante wird es Minecraft künftig auch im App Store des Apple TV geben. Der Titel kann direkt via Apple TV gespielt werden. Es handelt sich dabei um eine angepasste Version der Pocket Edition, so dass man via Apple TV mit seinen Freunden zocken kann, die auf iPhone oder iPad unterwegs sind. Die Veröffentlichung soll später in diesem Jahr erfolgen; einen konkreten Termin nannte CEO Tim Cook nicht.