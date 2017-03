Für Minecraft ist ab sofort ein neues Minispiel namens Glide verfügbar. Darin rüstet ihr euch mit Flügeln aus und tretet in Rennen gegen andere Mitspieler an.

Ein neuer Spielmodus namens Glide ist für Minecraft verfügbar. Dieser macht Gebrauch der Elytra-Flügel, die mit dem Weihnachts-Update den Weg in das Spiel gefunden haben. In dem Minispiel nehmt ihr an einem Rennen teil und versucht, entweder die meisten Punkte oder aber die schnellste Zeit zu erreichen. Als Boni stehen euch Booster zur Verfügung, die eure Geschwindigkeit kurzzeitig erhöhen. Der neue Modus kann mit bis zu 16 Spielern gespielt werden.

Das Minispiel Glide ist derzeit nur auf PlayStation 4 und Xbox One spielbar. Weitere Strecken sind bereits angekündigt und werden als kostenlose sowie kostenpflichtige Zusatzinhalte erscheinen.