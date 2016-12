Mario-Vater Shigeru Miyamoto hat jetzt verraten, dass Nintendo zu N64-Zeiten ein ähnliches Speil wie Minecraft in Entwicklung hatte. Allerdings gab es da ein ganz entscheidendes Problem.

Nach seiner Veröffentlichung im November 2011 entwickelte sich das Klötzchenspiel Minecraft schnell zum Phänomen der Videospielwelt und heute ist auch heute eigentlich nicht mehr wegzudenken. Shigeru Miyamoto, geistiger Vater von Super Mario, hat jetzt im Interview mit Glixel verraten, dass Nintendo zu Zeiten des Nintendo 64 einmal ein sehr ähnliches Spiel in Entwicklung hatte.

Problem war damals, dass man keine Idee hatte, wie man das grundsätzlich interessante Konzept in ein spannendes Endprodukt packen könne. Dabei muss bedacht werden, dass der Online-Sektor damals noch in den Kinderschuhen steckte und dieser bei Minecraft keine unwichtige Rolle spielt. Somit hatte Nintendo also im Prinzip die richtige Idee zu einem zu frühen Zeitpunkt.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs widmete sich Miyamoto u.a. noch der aktuellen Zusammenarbeit mit Apple. Hier erklärt er, dass diese zu einem sehr günstigen Zeitpunkt kam, da Nintendo sowieso in den Smartphone-Sektor expandieren wollte.