Mit "Better Together" steht ein riesiges Update zum Dauerbrenner Minecraft ins Haus; vorab kann dieses nun im Rahmen einer Beta auf den Plattformen Android und Windows 10 PC getestet werden.

Noch bevor das neue Update "Better Together" offiziell für Minecraft erscheint, dürft ihr den umfassenden Patch auf den Plattformen Android und Windows 10 PC im Rahmen einer Beta-Testphase ausprobieren. Zudem soll in den kommenden Tagen auch der Zugang auf der Xbox One freigeschaltet werden. Das Update ermöglicht künftig das plattformübergreifende Spielen des Titels auf Konsolen, Mobilgeräten und Windows 10.

Die nun gestartete Beta wird euch einen ersten Einblick in die neuen Features gewähren. Dazu zählen Feuerwerke, das Rezeptbuch und neue Spielregeln. Auch das neue Baumaterial "Grobe Erde" ist dabei, ebenso wie diese Neuerungen:

Gefärbtes Glas

Feuerwerk (mit Elytra-Boost)

Papageien

Banner

Rüstungsständer

Jukebox und Schallplatten

Rezeptbuch

Buch und Feder

Schluchten

Grobe Erde

Neue Start-Optionen für jede Welt: Start-Welt, Bonustruhe, Spielern vertrauen

Neue Spielregeln: Explodierendes TNT, Gesundheitsregeneration

Der Befehl '/tickingarea', mit dem Gebiete aktualisiert werden, wenn sich dort keine Spieler befinden

Rechte-Einstellungen für Spieler

Dorfbewohnerzombie Spawn-Ei

In-game-host-Optionen

Neue Ladebildschirme mit hilfreichen Tipps und Tricks

Tutorial-Screens

Remix 3D und Konstruktionsblöcke

Split Screen (nur auf der Konsole)

Die Option, Welten umzuwandeln

Wie ihr in die Beta einsteigen könnt fragt ihr euch noch? Ihr benötigt dazu die digitale Version des Spiels. Folgende Schritte sind anschließend auf Windows 10 und Xbox One nötig:

Geht zur Store App auf Xbox One oder Windows 10 PC

Sucht nach dem Xbox Insider Hub

Ladet das Xbox Insider Hub herunter und installiert es

Öffnet das Xbox Insider Hub

Wählt die Insider-Inhalte und Minecraft Beta aus

Klickt auf teilnehmen