Cross-Play über mehrere Plattformen + 4K-Support für Xbox One X

Für Minecraft-Fans hat Microsoft auf seiner E3-Pressekonferenz gleich zwei Überraschungen im Gepäck.

Der populäre Survival-Baukasten von Mojang wird in Bälde mehrere Plattformen vereinen und euch damit die Möglichkeit geben, mit euren Freunden zu zocken, ganz unabhängig von den jeweils verwendeten Geräten. Konkret werden die Nintendo-Switch- und Xbox-One-Versionen mit den Mobile- und Windows-10-Versionen zusammengeführt; Speicherstände, gekaufte Inhalte und Fortschritte werden von der alten in die neue Version übernommen.

Greift ihr zur neuen Xbox One X, der vormals Project Scorpio genannten Microsoft-Konsole, werdet ihr das Spiel außerdem in 4K spielen und ein 4K-Texturenpaket herunterladen können. Der markante, blockige Look bleibt dabei aber natürlich erhalten.