Nachdem eine australische Behörde zuvor bereits eine vermeintliche zweite Staffel von Minecraft: Story Mode geleakt hatte, wurde diese nun auch offiziell angekündigt und mit einem Termin versehen.

Per Pressemeldung kündigten Telltale Games und Mojang heute die Fortsetzung von Minecraft: Story Mode an. Season 2 soll abermals im Episodenformat bereits im kommenden Monat Juli starten. Ab dem 11. Juli werdet ihr euch die erste Folge namens "Episode #1: Hero in Residence" für Xbox One, PS4, PC, Mac, iOS und Android sichern können.

In Minecraft: Story Mode - Season 2 wird Jesses Geschichte fortgesetzt; insgesamt wird die Story dabei aus fünf Teilen bestehen. Der Titel wird von Telltale in Zusammenarbeit mit Mojang und Mitgliedern der Minecraft-Community entwickelt. Obwohl eure Entscheidungen aus der ersten Staffel ein Teil der zweiten sein werden, ist Minecraft: Story Mode - Season 2 sowohl für bestehende als auch neue Spieler gedacht. Diese wird außerdem auch Telltales Multiplayer-Feature "Crowd-Play" enthalten, mit dem Freunde und Familie sich zusammen ins Abenteuer stürzen können, indem sie dabei helfen die Richtung der Story von sämtlichen Mobilgeräten mit Online-Verbindung aus voranzutreiben.

In der neuen Staffel werden die Stimmen der Schauspieler Patton Oswalt, Catherine Taber, Ashley Johnson und Scott Porter zu hören sein. Darüber hinaus gibt es auch Gastauftritte von Stampy Cat, stacyplays und anderen Persönlichkeiten der Community. Für den Herbst des Jahres ist nach dem digitalen Release auch eine Disc-Version geplant.