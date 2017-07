Bereits in Kürze soll die zweite Staffel von Minecraft: Story Mode mit Episode 1 durchstarten, doch vor dem Release wird das gute Stück sein Debüt in anderer Form geben.

Wie nun bestätigt wurde, wird die erste Episode der neuen Season erstamsl auf der Rooster Teeth Expo zu sehen sein. Diese findet in dieser Woche in Austin, Texas in den USA in besonderer Form statt.

Minecraft: Story Mode - Season 2 wird auf dem Event am 09. Juli 2017 nicht nur erstmals live zu sehen sein, vielmehr lässt man diese auch im Rahmen eines Crowd-Play-Events debütieren. Teilnehmer an der Messe können durch Hineinrufen oder durch das Benutzen eines Smartphones äußern, welche Wahlmöglichkeiten sie im Spielverlauf bevorzugen; auf der Bühne werden dann die entsprechenden Entscheidungen getroffen.

Die erste Episode der zweiten Staffel wird dann ab dem 11. Juli 2017 offiziell erhältlich sein. Die Premiere im Rahmen der US-Messe könnt ihr auch via Twitch live im Netz verfolgen.