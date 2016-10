Auch wenn es still um Miitomo geworden ist, soll die App weitere Updates mit neuen Inhalten erhalten. Außerdem gibt es weitere Pläne.

In diesem Jahr ist mit Miitomo die erste App aus dem Hause Nintendo erschienen. Auch wenn der Hype zu Beginn groß war, ist es nun relativ still geworden. Jedoch soll es so nicht bleiben. Wie Nintendo Präsident Tatsumi Kimishima nun bekannt gegeben hat, ist man sich im Klaren, dass das Spiel kein großer kommerzieller Erfolg war. Jedoch möchte man den Titel weiter unterstützen. So ist es geplant, dass es weitere große Updates mit neuen Inhalten geben soll.

Als nächstes soll eingefügt werden, dass die Spieler untereinander kommunizieren können. In Zukunft soll jedoch noch mehr folgen. Darüber hinaus ist geplant, in Super Mario Run gegen die Freunde aus Miitomo antreten zu können. Als nächste Mobile-Veröffentlichungen wurden Animal Crossing und Fire Emblem in Aussicht gestellt.