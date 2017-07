Kurzinfo

Might & Magic Showdown ist ein neuer PC-Titel für den PC, mit dem ihr das Might & Magic Universum in einer Art „Games Workshop“ erleben können. Das bedeutet, ihr stellt eure Armee aus einer Vielzahl von individualisierbaren Sammlerfiguren zusammen und tretet dann in guter Table-Top-Manier, auf virtuellen Tischen gegen andere Spieler an.