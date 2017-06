Microsoft hat nun bekanntgegeben, wie ihr die E3-Pressekonferenz in diesem Jahr verfolgen könnt. Erstmals wird es auch eine Übertragung in 4K-Auflösung geben. Zudem wurde das weitere Programm für die US-Messe bestätigt.

Am kommende Sonntag wird Microsoft ab 23:00 Uhr seine E3-Pressekonferenz abhalten und sich zu den Neuheiten für die Xbox One sowie zur leistungsstärkeren Project Scorpio äußern. Wie gewohnt werdet ihr die Veranstaltung wieder per Twitch sowie via YouTube verfolgen können. Darüber hinaus nutzt Microsoft für die Übertragung in diesem Jahr auch Facebook Live. Den Stream werdet ihr natürlich auch bei Gameswelt vorfinden!

Daneben wird man via Mixer erstmals auch eine 4K-Übertragung vornehmen. In New York soll die Show im neuen Mixer NYC Studio im Microsoft Flagship Store gezeigt werden. Über die Mixer-Plattform wird es zudem sechs Sprachvarianten geben, darunter Englisch, Deutsch, Französische, Spanisch und Portugiesisch. Den Xbox Mixer Channel könnt ihr via Web, PC, Mobilgeräten und Xbox One ansteuern. In den USA und Kanada ist die Pressekonferenz darüber hinaus auch via Fuse TV zu sehen.

Neben dem Media Briefing gibt es seitens Microsoft zur E3 wieder die Xbox Daily Shows. Die deutschen Zeiten der einzelnen Übertragungen mit weiteren Gameplay-Eindrücken, Entwickler-Interviews und mehr sehen dabei wie folgt aus: