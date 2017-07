Nach der E3 ist vor der gamescom, und deshalb hat Microsoft heute seinen Auftritt auf der Kölner Publikumsmesse im Detail vorgestellt.

So wird man in diesem Jahr wieder ein Media Briefing veranstalten, das den gamescom-Auftritt von Microsoft im Vorfeld der Messe einläutet. Der Livestream "Xbox @ gamescom Live" soll am 20. August ab 21:00 Uhr über die Bühne gehen. Maxi Gräff von Xbox Deutschland und Graeme Boyd führen durch das Programm und stellen das Line-up zum Launch der Xbox One X im Detail vor.

Am 21. August gibt es um 21:00 Uhr den Stream "Age of Empires @ gamescom Live", in dessen Rahmen das 20-jährige Jubiläum des Strategie-Franchise abgefeiert wird. Zudem gibt es erstes Gameplay aus der Age of Empires: Definitive Edition zu sehen. Die Übertragungen erfolgen jeweils via mixer.com und der Mixer App.

Am 22. August findet das Xbox FanFest auf der gamescom statt. Details diesbezüglich folgen in den kommenden Wochen. Am gleichen Tag öffnet auch der Xbox Booth auf der Messe, wobei Messebesuchern auch die Xbox One X offen steht. Erreichbar ist der Stand über den Nordeingang in Halle 8 zu den folgenden Uhrzeiten:

Dienstag, 22. August von 9:00 Uhr bis 19:00 Uhr (Fachbesuchertag)

Mittwoch, 23. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Donnerstag, 24. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Freitag, 25. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Samstag, 26. August von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Das Spiele-Line-up wird aus insgesamt 28 Titeln bestehen, zu denen unter anderem Forza Motorsport 7, Age of Empire: Definitive Edition und Sea of Thieves zählen.