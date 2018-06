Microsoft will für reichlich Spielenachschub für Xbox-Spieler sorgen und hat gleich fünf neue Studios entweder gegründet oder unter seine Fittiche geholt. Mit dabei sind auch namhafte Vertreter!

Microsoft wird künftig noch mehr Exklusivtitel von anderen Studios bieten können, schlicht und ergreifend deshalb, weil diese "anderen Studios" künftig einfach zu Microsoft gehören. So verkündete Phil Spencer auf der E3 2018 heute Abend, dass fünf neue Entwickler den Microsoft Game Studios angehören.

Mit The Initiative hat man ein neues Studio in Santa Monica selbst aufgebaut; ein Erstlingsprojekt wird noch vorgestellt. Dazu gesellen sich Undead Labs, die Macher von State of Decay 2, Playground Games, die zuvor Forza Horizon 4 offiziell ankündigten und auch Ninja Theory.

Zu guter letzt gehört nun auch Compulsion Games mit We Happy Few den Microsoft Game Studios an.