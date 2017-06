Microsoft wird es auf der diesjährigen E3 wohl so richtig krachen lassen, denn die Pressekonferenz wird wohl länger ausfallen als in den Vorjahren.

Für gewöhnlich versucht Microsoft, das Limit von 90 Minuten für das E3 Media Briefing nicht zu überschreiten. Das gelang auch in den vergangenen Jahren, doch in diesem Jahr wird die Pressekonferenz vermutlich doch länger ausfallen. Von der Veranstaltung ist unter anderem Name, Termin und Preis der leistungsstärkeren Plattform Project Scorpio zu erwarten.

Dass das Media Briefing länger als 90 Minuten dauern wird, ist aber nicht nur der Hardware geschuldet. Via Twitter hat sich diesbezüglich Phil Spencer zu Wort gemeldet; laut dem Xbox-Chef hätte man einige Spiele schlicht nicht von der Veranstaltung ausschließen können und müsse diese unbedingt zeigen. Dadurch soll sich die Dauer der Veranstaltung verlängern; wie lange, dazu machte er aber keine konkreteren Angaben.

Microsofts E3-Pressekonferenz findet am Sonntag-Abend ab 23:00 Uhr deutscher Zeit statt; Gameswelt berichtet wie gewohnt live.