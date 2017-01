Wer schon länger zockt, den ist Micro Machines sicherlich ein Begriff. Nun kehrt die klassische Spielereihe mit dem neuen Ableger Micro Machines World Series zurück.

Codemasters hat heute mit Micro Machines World Series die Fortsetzung der Arcade-Racer-Reihe angekündigt. Man selbst bezeichnet den neuen Titel als Miniatur-Multiplayer-Chaos. Erscheinen soll das Spiel am 21. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One.

Auch der neue Teil soll das durchgeknallte Gameplay der Vorgänger aufgreifen, jedoch neuerdings in HD-Qualität erstrahlen. Wie in früheren Tagen dürft ihr mit euren Miniatur-Fahrzeugen durch Areale wie Garten, Küche, Werkstatt und viele mehr düsen. Neben den klassischen Spielmodi wie Rennen und Eliminierung werden zudem auch interaktive Kampfarenen eingeführt. In diesen soll Teamplay nicht zu kurz kommen, ihr könnt aber auch die totale Massenzerstörung anrichten.

Im Multiplayer-Modus werden bis zu zwölf Spieler online sowie bis zu vier Spieler lokal am selben Bildschirm unterstützt. Zur Wahl werden zwölf Fahrzeuge stehen, die über einzigartige Waffen verfügen.