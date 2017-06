Während des Nintendo-Treehouse-Events hat Nintendo neben Metroid Prime 4 noch ein 2-D-Metroid für den 3DS angekündigt. Gänzlich neu ist Metroid: Samus Returns allerdings nicht.

Mit einem Teaser zu Metroid Prime 4 für Switch dürften die kühnsten Träume von Nintendo-Fans auf der E3 erfüllt worden sein. Doch wie einige Leaks es schon prophezeit hatten, wurde an einem zweiten Metroid-Spiel gearbeitet. Metroid: Samus Returns ist ein Remake von Metroid 2, das seinerzeit für den Game Boy erschien. Es handelt sich also um ein klassisches 2-D-Metroid mit 3-D-Grafiken. Zwei neue amiibo (Metroid und Samus) werden von dem Spiel unterstützt. Eine Special-Edition behandelt den Soundtrack auf CD und ein Wende-Cover.

Neben der generalüberholten Welt gibt es auch einige neue Features. Samus kann sich nun beispielsweise in alle Richtungen der Metroids erwehren. Auch das zeitaufwendige Backtracking wurde entschärft. Wer nicht laufen will, kann bereits besuchte Orte mit einem Teleporter aufsuchen. Darüber Hinaus wurde das Spiel um mehr Chozo-Artefakte erweitert. Metroid: Samus Returns erscheint am 15. September 2017 exklusiv für Nintendo 3DS. Enwickler ist MercuryStream Entertainment, das für CastleVania: Lords of Shadow verantwortlich ist.

Das könnte dich auch interessieren: