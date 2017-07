Fein oder gemein? So schaltet ihr die exklusiven Inhalte frei

Metroid: Samus Returns wird einige interessante und coole Extra-Inhalte bieten. Allerdings nur, wenn ihr die richtigen amiibo besitzt...

Nintendos amiibo haben sich längst bei den Spielen des japanischen Unternehmens etabliert und schalten in fast jedem Titel mal mehr, mal weniger nützliche Zusatzinhalte frei. Das wird auch beim kommenden Metroid: Samus Returns der Fall sein. Nun wurde bekannt, welche Features das Remake von Metroid 2 durch die Sammelfiguren spendiert bekommt. Diese klingen nicht nur interessant und cool, sondern zum Teil wie Bonus, der in anderen Spielen für das erfolgreiche Durchspielen oder Erreichen bestimmter Ziele winkt.

Insgesamt vier Amiibo-Figuren sind mit Metroid: Samus Returns kompatibel. Das wären einmal die beiden gemeinsam mit dem Nintendo-3DS-Titel erscheinenden Figuren von Samus Aran und einem Metroid. Außerdem können Samus und Zero Suit Samus aus der Super-Smash-Bros.-Reihe genutzt werden. Die Inhalte, die sie freischalten, lassen sich in zwei Kategorien einteilen: Zum einen sind dies In-Game-Extras und zum anderen Boni, die nach dem erfolgreichen Durchspielen von Metroid: Samus Returns zur Verfügung stehen.

Der Samus-Aran-amiibo bringt als In-Game-Extra einen zusätzlichen Energietank und als Bonus nach dem erfolgreichen Beenden des Spiels eine Metroid-2-Art-Gallery. Durch den Metroid-amiibo werden sämtliche Metroids auf der Karte angezeigt, außerdem werden mit dem Durchspielen der zusätzliche Fusion-Schwierigkeitsgrad und ein Metroid-Fusion-Skin für Samus Aran freigeschaltet. Die beiden amiibo der Super-Smash-Bros-Reihe bringen jeweils einen zusätzlichen Raketen-Tank als In-Game-Extra. Außerdem schaltet der Samus-amiibo aus Super Smash Bros. nach Abschluss des Spiels eine Metroid-Samus-Returns-Konzept-Art-Gallery frei. Durch den Zero-Suit-Samus-amiibo habt ihr nach Spielende außerdem Zugriff auf eine Metroid-Samus-Returns-BGM-Jukebox.

Zwar sind alle Zusatzinhalte nicht für Metroid: Samus Returns essenziell, haben aber einen weitaus größeren Einfluss, als es in anderen Spielen der Fall war. Dies gilt insbesondere für den zusätzlichen Schwierigkeitsgrad, der ein erneutes Durchspielen und damit die Spielzeit an sich beeinflussen kann. Die erforderlichen amiibo kosten je nach Angebot zwischen zehn und fünfzehn Euro, was einen Gesamtpreis von 40 bis 60 Euro für die Zusatzinhalte ausmacht – zumindest, wenn ihr die Sammelfiguren zu einem normalen Preis findet. Gerade bei den beiden neuen amiibo ist das derzeit schwer, da sie fast überall ausverkauft sind oder zu deutlich höheren Preisen als üblich gehandelt werden.

Metroid: Samus Returns erscheint am 15. September exklusiv für den Nintendo 3DS.