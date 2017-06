Am 15. September erscheint mit Metroid: Samus Returns ein neuer Serienableger für den 3DS. Diesen wird es dann auch als Special Edition geben, wobei Europäer deutlich besser fahren.

Für Nintendo ist Metroid: Samus Returns in diesem Herbst eine große Nummer auf dem 3DS. Folglich möchte man den treuen Serien-Fans auch eine Special Edition mit einigen Extras anbieten. Gut ist dabei, wenn man in Europa ansässig ist, denn in hiesigen Gefilden wird die Special Edition - wie ihr auch dem Bild entnehmen könnt - deutlich umfangreicher ausfallen.

Hierzulande wird es das Spiel in einem Steelbook geben, das stilistisch nach der originalen Cartridge von Metroid 2 gestaltet wurde. Zudem ist ein Download-Code für den im Übrigen kostenfreien Bezug des ursprünglichen Game-Boy-Spiels, einen Schlüsselanhänger, ein Artbook und ein Pin enthalten.

Für Verdruss sorgt das in den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt, denn dort wird die Special Edition neben dem 3DS-Titel selbst lediglich den Soundtrack des Spiels beinhalten.