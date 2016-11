Deep Silver dementiert neues Spiel in 2017

Heute Morgen machte die Meldung die Runde, wonach es im kommenden Jahr 2017 einen neuen Shooter innerhalb der Metro-Reihe geben soll; nun folgte seitens Deep Silver ein offizielles Dementi.

Die frühere Meldung hatte ihren Ursprung in der offiziellen Webseite zu den Buch-Umsetzungen der Metro-Franchise. Dort war davon die Rede, dass die Geschichte des letzten Buch-Ablegers 2017 in einem neuen Videospiel aufgegriffen und fortgesetzt wird. Deep Silver will davon aber nichts wissen.

Das Unternehmen hat die exklusiven Rechte an der Franchise im Videospielbereich inne und bestätigt, dass man zumindest "ambitionierte Pläne für die erfolgreiche Metro-Reihe" habe. Allerdings fügt man hinzu: "Nur um die Erwartungen der Fans zu managen: das nächste Metro-Spiel im Jahr 2017 zu veröffentlichen, gehört nicht dazu."

Kurzum: Ein neues Metro wird es wohl geben, nur offensichtlich nicht bereits 2017. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.