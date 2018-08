Vorbesteller von Metro Exodus erhalten diverse Boni. Außerdem können sich Interessierte eine limitierte Sammleredition sichern.

Im nächsten Jahr erscheint Metro Exodus und ihr könnt den Titel bereits jetzt vorbestellen. Neben der Standard-Fassung gibt es auch eine Digital Gold Edition, welche zusätzlich den Expansion-Pass beinhaltet. Details zu den Inhalten dieses Passes gibt es zwar noch nicht, aber die Entwickler haben mitgeteilt, dass der Titel ebenfalls einen kostenlosen DLC erhalten wird. Da die Boni für Vorbesteller je nach Plattform unterschiedlich sind, haben wir eine kleine Übersicht für euch erstellt:

Xbox One (physisch und digital): Kopie von Metro 2033 Redux Remastered

PlayStation 4 (physisch und digital): Dynamisches Theme mit Winter-Artwork von Metro Exodus

PC (physisch und Steam): Digitales Artbook und Soundtrack

Wer seine Spiele lieber ins Regal stellen möchte, der kann sich die limitierte Aurora-Edition sichern. Neben dem Spiel sind in dieser speziellen Variante ein exklusives Steelbook, ein passender Metall-Schuber, der Expansion Pass sowie das The World of Metro-Artbook enthalten. Metro Exodus erscheint am 22. Februar 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.