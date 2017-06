4A Games setzt Shooter-Reihe in 4K auf Xbox One X fort

Microsoft wird laut Phil Spencer auf seiner E3-Pressekonferenz insgesamt 42 Titel zeigen, darunter 22 Exklusivtitel für die Xbox One. Den Anfang machte dann nach Forza Motorsport 7 ein neuer Shooter von 4A Games.

4A Games kooperiert mit Microsoft für seinen neuesten Shooter der Metro-Reihe namens Metro Exodus. Dieser ist - wie für die Serie typisch - in einer postapokalyptischen Spielwelt, die mitunter eisig gefroren ist, angesiedelt. Das Spiel wird komplett für die Xbox One X optimiert und lässt sich auf der leistungsstarken Plattform in echtem 4K mit HDR zocken.

Im gezeigten Gameplay ging es unter anderem mit einer Armbrust zu Werke. Diese musste in einer actionreichen Sequenz gegen ein riesiges, mutiertes Tier eingesetzt werden. Die Optik ist durchaus als atemberaubend zu bezeichnen. Am Ende entkommt der Protagonist in einem vorbeifahrenden Zug.

Handfeste Details, beispielsweise ob und wann auch andere Plattformen bedient werden bzw. wann der Titel überhaupt zu haben sein wird, sind noch offen. Dem Vernehmen nach soll es aber erst 2018 soweit sein.