From Software bringt Kultmarke in den Westen

Es gab im Vorfeld der E3 bereits erste Anzeichen, jetzt ist es offiziell: Die Dark-Souls-Macher von From Software bringen mit Metal Wolf Chaos XD eine Kultmarke zurück.

Devolver Digital hat zusammen mit From Software angekündigt, dass der Klassiker Metal Wolf Chaos aus dem Jahr 2004 ein Comeback feiert. Der Mech-Shooter wird als Metal Wolf Chaos XD für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One später im laufenden Jahr 2018 erscheinen.

Der Titel war einst ausschließlich in Japan für die erste Xbox erschienen; jetzt kommt ihr samt englischer Sprachausgabe auch im Westen in den Genuss des Spiels, in dem ihr die Rolle des Patrioten Michael Wilson übernehmt. Dieser ist ein Verwandter des US-Präsidenten Woodrow Wilson im Spiel und muss dabei helfen, die Schergen des rebellierenden US-Vizepräsidenten in Schach zu halten.

Das Gameplay setzt weiter auf die bekannte Third-Person-Perspektive aus dem Jahr 2004. Ihr reist durch verschiedene Stadtteile und bekommt ein beeindruckendes Waffenarsenal für eure destruktive Ader an die Hand.