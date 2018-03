Obwohl mir Metal Gear Survive in den Testsitzungen viel Zeit beim Management meiner Ressourcen abverlangte und mir theoretisch viel zu tun gab, stellte sich schnell das Gefühl ein, ich würde mich immerzu im Kreis bewegen. Steigerung der Fähigkeiten hin oder her, am Ende wiederholt sich der Ablauf zu schnell. Zombies metzeln, daraus Energie schöpfen, Stoffe sammeln und daraus allerhand Dinge craften, die einem letztendlich beim Metzeln der Zombies Boni gewähren. Missionsziele ändern die Örtlichkeit, aber nur selten den Inhalt des Spiels.

Noch dazu fühlt sich alles eine Spur zu ernst an. Metal Gear hat den Ruf, alles episch zu verpacken, nur fehlt dieses Mal dieser Hauch Selbstironie, dieses Wissen um die absurde Grundlage der Handlung. Die Leute bei Konami mögen Survive großschreiben, aber sie schreiben es auch mit einer verdammt trockenen Feder, sowohl grafisch als auch in der allgemeinen Stimmung.

Das Spiel hat seine Momente. Eigentlich immer dann, wenn man merkt wie wertvoll der siebenhundertfuffzigste Abklapperlauf war, weil er die letzten Reste für die Komplettierung der Basis oder den Erwerb eines wichtigen Utensils garantierte. Die Stunden dazwischen können sich aber ganz schön ziehen. Ach ja: Den Käse mit den kostenpflichtigen Speicher-Slots möge Konami bitte zukünftig lassen. Unglaublich, auf welche Ideen Spieldesigner kommen, wenn es um Mikrotransaktionen geht.

