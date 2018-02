Demnächst findet eine weitere Metal Gear Survive Beta statt. Und diesmal dürfen auch PC-Spieler daran teilnehmen. Hier erfahrt ihr, wann und wie ihr starten könnt.

Konami startet bald einen zweiten Beta-Test zu Metal Gear Survive. Die Beta findet nächste Woche statt und umfasst dieses Mal auch den PC. Die erste Phase im Januar hat offenbar noch nicht gereicht, um das Spiel zu optimieren. Ab Freitag, den 16. Februar kann der Entwickler zusätzlich zur Konsolenversion auch Feedback von Spielern auf dem PC einholen.

Die zweite Metal-Gear-Survive-Beta wird drei Tage andauern. Spielbar sind darin drei Missionen auf zwei Maps, die alle im Co-op mit bis zu vier Spielern absolviert werden können. Wer auf seiner Konsole bereits die vorangegangene Beta Installiert hat, muss am 16. Februar lediglich einen Patch herunterladen.

Konami wird außerdem tägliche Missionen für jene anbieten, die alles aus der Testphase herausholen wollen. Dabei warten schließlich drei Gegenstände auf euch, die ihr später in die Vollversion übertragen könnt. Dabei handelt es sich um eine Fox-Hound-Plakette, einen Kopfschmuck in Form des Metal Gear Rex und ein schwarzes Bandana. Wer darauf verzichten kann, muss ohnehin nicht mehr lange warten: Metal Gear Survive erscheint nämlich am 20. Februar für PS4, PC und Xbox One.