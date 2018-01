Der Februar steht vor der Tür, und damit auch die Veröffentlichung von Metal Gear Survive. Das Spiel erscheint nicht nur für PS4 und Xbox One, sondern zeitgleich auch für den PC. Wir verraten euch, welche Anforderungen euer Rechner erfüllen muss, wenn ihr auf dieser Plattform zocken wollt.

Metal Gear Survive erscheint am 22. Februar 2018 für die Konsolen PS4 und Xbox One sowie auch für den PC. Wer auf dem heimischen Rechenknecht zocken möchte, der muss wie gewohnt nun zunächst sicherstellen, dass der PC auch die Systemanforderungen erfüllt. Diese hat Konami nun im Vorfeld der Veröffentlichung bekannt gegeben.

Die via Steam publizierten Systemanforderungen sind dabei durchaus moderat ausgefallen, was sicherlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass der Titel die gleiche Engine nutzt wie schon Metal Gear Solid V: The Phantom Pain zuvor. Der letzte Titel von Hideo Kojima in seiner Konami-Ära lief auf dem PC durchaus gut.

Die Systemanforderungen des neuen Metal Gear Survive im Überblick:

Minimale Systemanforderungen



OS: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (64-bit OS benötigt)

Prozessor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) oder besser; Quad-core oder besser

Arbeitsspeicher: 4GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) oder besser (DirectX 11 benötigt)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

HDD: 20GB

Sound: DirectX 9.0c kompatibel

Empfohlene Systemkonfiguration



OS: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (64-bit OS benötigt)

Prozessor: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) oder besser; Quad-core oder besser

Arbeitsspeicher: 8GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 960 (DirectX 11 benötigt)

DirectX: Version 11

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

HDD: 20GB

Sound: DirectX 9.0c kompatibel (Surround Sound 5.1)

Zuletzt war bereits bestätigt worden, dass Metal Gear Survive eine dauerhafte Internetverbindung voraussetzt und auch über Mikrotransaktionen verfügen wird. Auf Lootboxen wird Metal Gear Survive indes verzichten.