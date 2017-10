Konami hat Nägel mit Köpfen gemacht und nun das Release-Date für den neuesten Serienableger Metal Gear Survive bekannt gegeben. Wir verraten euch, wann der Titel für PC, PS4 und Xbox One erscheinen soll.

Auch nach dem Ausscheiden von Hideo Kojima hat sich Konami weiter der Metal-Gear-Reihe verschrieben. Mit Metal Gear Survive wurde bereits vor geraumer Zeit ein neuer Teil der Serie angekündigt, die ursprünglich einmal angedachte Veröffentlichung noch 2017 wurde aber schon länger auf 2018 verschoben. Jetzt steht auch ein konkretes Release-Datum fest.

So hast Konami nun bekannt gegeben, dass Metal Gear Survive ab dem 20. Februar 2018 in Nordamerika und dann ab dem 22. Februar auch in Europa erhältlich sein wird. Zum Verkaufsstart wird es auch die besondere Day One Editin geben, die vier besondere Waffen, zwei zusätzliche Gesten, eine Kabuki-Gesichtsbemalung und weitere Ingame-Accessoires beinhaltet.

Darüber hinaus ist über die reguläre Edition auch eine Digital Deluxe Edition eingeplant, die zudem den Soundtrack in digitaler Form, ein Kopfaccessoires in Form eines Cyborg Ninja, eine weitere Geste und einen siebentätigen Premium Boost Pass umfasst.