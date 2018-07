Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Unverhofft kommt oft, heißt es in diesem Fall in Bezug auf Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Der Titel von Konami hat nun recht überraschend ein neues Update erhalten, das unter anderem einen neuen spielbaren Charakter mit sich bringt.

Das noch unter der Leitung von Hideo Kojima entstandene Metal Gear Solid V: The Phantom Pain aus dem Hause Konami hat mittlerweile schon einige Jahre auf dem Buckel, schließlich wurde der Titel schon 2015 veröffentlicht. Kein Wunder also, dass der letzte Patch im August 2017 veröffentlicht wurde - bis jetzt. Denn völlig überraschend hat Konami nun ein neues Update zum Titel verfügbar gemacht.

Der neue Patch bringt auch ein ganz spezielles Highlight mit sich: Ab sofort dürft ihr auch in die Rolle von Quiet in FOB-Missionen schlüpfen. Einer der bekannten Charaktere des Hauptspiels wird damit erstmals auch wirklich spielbar. Dabei könnt ihr die Uniform von Quiet jedoch nicht ändern; sie wird immer ihr Bikini-Top tragen.

Ansonsten bekommt Quiet im Spielverlauf natürlich ihre eigenen Fertigkeiten spendiert; unter anderem kann sie sich schnell fortbewegen. Wie auch im Hauptspiel kann die Agilität von Quiet daher nun auch in FOB-Missionen genutzt werden, um schnell zu höhergelegenen Orten oder in die Nähe von Gegnern zu kommen. Auch die Stealth-Fertigkeit ist dabei intakt und kann hilfreich sein, wenn sich Quiet eine bestimmte Zeit lang nicht bewegt. Der Charakter ist dann vorübergehend unsichtbar.

Neben Quiet als spielbaren Charakter bringt das Update noch einige weitere Neuerungen in den FOB-Missionen mit sich. So bekommt ihr Zugang zu neuen Gadgets und auch zwei neue Varianten der Renov-Ickx Sniper Rifle an die Hand. Außerdem wurde ein neuer, harter Schwierigkeitsgrad untergebracht, der mit speziellen Herausforderungen für Profis wartet.