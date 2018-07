Schon lange soll die Erfolgsreihe Metal Gear Solid auch in filmerischer Hinsicht aufgegriffen und auf die große Leinwand gebracht werden, wirklich Handfestes ist in all den Jahren bislang aber nicht herausgekommen. Das dürfte sich nun endlich ändern!

Seit vielen Jahren gibt es immer mal wieder Meldungen über die Pläne einer Verfilmung von Metal Gear Solid, doch handfeste Ergebnisse konnte bislang niemand präsentieren. Hoffnung gab es im letzten Jahr, als Jordan Vogt-Roberts, Regisseur von "Kong: Skull Island" bereits formulierte, die Geschichte von Solid Snake angehen und umsetzen zu wollen. Jetzt ist er offensichtlich einen entscheidenden Schritt weiter.

Vogt-Roberts nahm nach seinem Statement weiter Fahrt auf und hat nun das Skript für die Verfilmung ganz offiziell fertiggestellt; damals in 2017 hieß es noch, dass er schon drei Jahre an diesem arbeite. Diese jahrelangen Arbeiten sind nun abgeschlossen! Laut dem Regisseur wurde das Skript in der Zwischenzeit eingereicht und zugleich zeigt er sich auch sehr begeistert vom Ergebnis.

"Wir haben gerade das Skript abgegeben und ich denke es ist eines der besten Skripte, das ich jemals gelesen habe. Es ist eines der coolsten, abgedrehtesten und Kojima am meisten entsprechendsten Dinge", so Vogt-Roberts. Zwar sei er selbst in das Projekt involviert, aber auch wenn er es nicht wäre, würde seine Reaktion auf das Skript dennoch ein gepflegtes "holy shit" sein, weil es eben so gut sei.

Jetzt bleibt abzuwarten, ob und wann dieses Skript auch tatsächlich filmerisch umgesetzt wird. Hideo Kojima selbst fungiert bei den Filmplänen zumindest als Berater, so dass wir uns Hoffnungen auf eine gelungene Umsetzung machen dürfen.