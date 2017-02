Es gibt neue Informationen zur Verfilmung von Metal Gear Solid. Während die Handlung bereits Züge annimmt, gibt es in anderer Hinsicht noch Unklarheiten.

Der Regisseur Jordan Vogt-Roberts hat sich in einem Interview über die Verfilmung von Metal Gear Solid geäußert. Derzeit wird am Drehbuch gearbeitet und laut Vogt-Roberts ist die Serie von Hideo Kojima für ihn "das wichtigste Franchise des Planeten". Kürzlich traf er sich mit Kojima, wobei ein kleiner Traum für ihn Erfüllung gegangen sei. "Ich werde für diese Marke alles in meiner Macht stehende tun, um die Qualität zu gewährleisten. Es kann durch ein Studio so einfach zu einem G.I. Joe oder Mission: Impossible gemacht werden, was es einfach nicht ist. Metal Gear Solid muss genau das sein, was es ist, nämlich Metal Gear Solid.", erklärt er.

Außerdem erläutert Vogt-Roberts, dass der Film mit einem hohen Budget eine Jugendfreigabe erhalten oder aber mit kleinerem Budget ab 18 Jahren freigegeben werden könnte. Einen Veröffentlichungszeitraum für den auf der E3 2006 angekündigten Film zu Metal Gear Solid gibt es noch nicht.