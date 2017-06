Mega-Man-Fans kommen schon bald wieder auf ihre Kosten, denn bereits im Sommer dieses Jahres wird es die Mega Man Legacy Collection 2 geben.

Nachdem es zuvor über eine koreanische Behörde, die für die Alterseinstufungen zuständig ist, einen entsprechenden Leak gab, hat Capcom nun die Mega Man Legacy Collection 2 offiziell angekündigt. Diese soll für PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen erscheinen. Mit dem 08. August 2017 nannte man auch direkt den Veröffentlichungstermin; der Release erfolgt digital zum US-Preis von 19,99 US-Dollar.

Was erhaltet ihr für dieses Geld? Während die erste Mege Man Legacy Collection die ersten sechs Spiele der Franchise umfasste, wird das Sequel nun die Titel 7, 8, 9 und 10 enthalten. In der Sammlung erhaltet ihr eine neue Option namens "Extra Armor", die gegnerischen Schaden um die Hälfte reduziert. Dadurch soll Newcomern der Einstieg erleichtert werden. Für Hardcore-Spieler gibt es neue Stage-Remixes und Herausforderungen in Form eines Challenge-Modus.