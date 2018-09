Das neue Mega Man 11 erscheint offiziell erst am 02. Oktober 2018 für PC, PS4, Xbox One und Switch, doch Interessierte können sich nun schon vorab selbst ein Bild vom Spiel machen - dank einer neuen Demo.

Wer am Wochenende noch nicht zuviel vor hat, der kann die Gelegenheit nutzen, um sich das neue Mega Man 11 einmal näher anzusehen. Der neueste Spross der Jump'n'Run-Reihe erscheint eigentlich erst Anfang Oktober, eine spielbare Demo wurde aber nun bereits zum Download veröffentlicht - zumindest auf den Konsolen PS4, Xbox One und Switch.

In der kostenlosen Probierversion könnt ihr gegen den neuen Roboboss Block Man antreten, nachdem ihr ein vollständiges Level durchgespielt habt. Dabei stehen auch mehrere verschiedene Schwierigkeitsgrade zur Wahl. In diesen dürft ihr euch zusammen mit dem Roboter-Hund Rush an eurer Seite mit den Gegnern messen, wobei es euch in eine handgezeichnete Pyramiden-Umgebung verschlägt. Dort stehen auch neue Hilfsmittel wie das Double-Gear-System zur Wahl.

Wer die Demo herunterlädt und angeht, der trägt automatisch auch zur Community-Herausforderung "Bust Block Man" bei. Damit können sich Demo-Spieler besondere Ingame-Gegenstände in der späteren Vollversion sichern.