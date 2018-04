Wer gerade auf der Suche nach einem Gaming-PC ist, kann sich ab Mai mit dem Medion Erazer X67020 ein echtes Schnäppchen sichern.

Der Medion Erazer X67020 ist mit dem aktuellen Intel Core i7-8700 Prozessor mit einer Taktrate von 3,2 GHz ausgestattet, der dank Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 auf bis zu 4,6 GHz übertaktet werden kann. Für flüssige Grafik ist die NVIDIA GeForce GTX 1070 mit 8 GB GDDR5 Grafikspeicher zuständig. Der Rechner ist zudem mit 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher ausgestattet. Als Datenspeicher dienen eine 256 GB großen PCIe SSD sowie eine 2 TB große SATA-Festplatte.

Verpackt ist das leistungsstarke Innenleben in einem kompakten Micro-ATX-Gehäuse in Mattschwarz mit blau leuchtenden LED-Elementen. Ein integrierter Griff erleichtert zudem den Transport.

Der Medion Erazer X67020ist ab 3. Mai für 1.299 Euro bei ALDI SÜD erhältlich und kann dank "ALDI liefert"-Service auch nach Hause geliefert werden. Medion bietet zudem drei Jahre Garantie auf den Gaming-Rechner.

Technische Ausstattung und Daten:

- Intel Core i7-8700 Prozessor (3,20 GHz, bis zu 4,60 GHz mit Intel Turbo-Boost-Technik 2.0, 12 MB Intel® Smart Cache)

- NVIDIA GeForce GTX 1070 Grafik mit 8.192 MB GDDR5 Grafikspeicher sowie digitalem HDMI-Audio-/Video-Ausgang, DVI-D Anschluss & 3 x DisplayPort

- 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher

- 2 TB Toshiba-Festplatte

- 256 PCIe SSD (M.2)

- Hot-Swap Festplattenwechselrahmen

- Multistandard-DVD-/CD-Brenner mit DVD-RAM und Dual-Layer-Unterstützung

- Schnelle Wireless LAN IEEE 802.11 ac-Standard-Technologie mit integrierter Bluetooth®-Funktion

- Netzwerk Controller Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s)

- Kartenleser für SD-/MS-/MMC-/xD-Speicherkarten

- Beleuchtetes Gehäuse

- Tragegriff an der Oberseite und Halterung für Gaming Headsets

- 6-Kanal High-Definition-Audio

Software:

- Windows 10 Home – Das bislang beste Windows für Gaming

- Kostenlose Testversion für Office 365

- McAfee LiveSafe – kostenlose 30-Tage-Testversion vorinstalliert

Anschlüsse:

- Frontseite: 2 x USB 3.0, 1 x Mic in, 1 x Audio out, Kartenleser

- Rückseite: 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x LAN (RJ-45), 1 x HDMI, 1 x DVI-D, 3 x DisplayPort

- Audio: 1 x Front Line Out, 1 x Mic In/Center/Subwoofer Line Out, 1 x Line In/Rear Line Out

Abmessungen (B x H x T)/Gewicht:

- ca. 17 x 39,5 x 42 cm / 9 kg

Lieferumfang:

- PC, Kabelgebundene Tastatur & Maus, Netzkabel, Garantiebooklet