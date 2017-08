Auch Medion gibt sich in dieser Woche auf der gamescom die Ehre und wird dort einen neuen High-End-Gaming-PC präsentieren. Dieser setzt auf ein sehenswertes, limitiertes Graffiti-Design.

In Köln präsentiert das Unternehmen den neuen Medion Erazer X87001 Limited Edition, der mit einem neuen Intel Core i9 und einer leistungsstarken GeForce-GTX-Grafikkarte bestechen soll. Der PC richtet sich daher an High-End-Gamer unter euch, was aber natürlich auch seinen Preis hat. Gezeigt werden zwei verschiedene Gehäusegrößen; das Flaggschiff-Modell ist dabei auf nur 50 Exemplare mit dem Graffiti-Seitencover limitiert.

Die Limited Edition anlässlich der gamescom kommt mit Intel Core i9-7900X und kann bei Bedarf auf bis zu 4,50 GHz übertaktet werden - bis hin zur Vollauslastung aller zehn Kerne. Dazu gibt es eine High-End Zotac NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti mit 11 GB GDDRX VRAM, so dass auf 4K-Monitoren Blockbuster mit maximalen Details dargestellt werden können. Das MSI X299 Gaming Pro Carbon soll als Mainboard das Zusammenspiel aller Komponenten sichern. Ansonsten gibt es zwei 512 GB Samsung PM961 M.2 PCIe SSDs und 64 GB HyperX Fury DDR4 Arbeitsspeicher mit 2.666 MHz. Dazu gesellen sich zwei zusätzliche HDD-Festplatten mit 4 TB Speicherplatz und eine integrierte Alphacool Eisbaer 120 Wasserkühlung. Kostenpunkt für die limitierte Auflage: satte 4.499 Euro.

Eine Hausnummer kleiner ist der Medion Erazer X47011, den es ab 1.699 Euro gibt. Das Top-Modell hat einen Intel Cor i7-7700 mit einer Taktrate von 3,6 GHz an Bord, der auf bis zu 4,2 GHz übertaktet werden kann. Die NVIDIA GeForce GTX 1070 bietet 8 GB GDDR5 Grafikspeicher, für einen schnellen Ablauf soll zudem auch eine 256 GB PCIe-SSD sorgen. In Sachen Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 an Bord. Das Ganze kommt in einem edlen und besonders kompakten Micro-ATX-Gehäuse in Mattschwarz mit blau beleuchteten LED-Elementen an der Front daher.