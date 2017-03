Ich bin positiv überrascht von dem, was uns Medion mit dem Erazer X57425 vor die Tür gestellt hat. Klar, bei einem Preis an der Untergrenze der 27-Zoll-Curved-Monitore darf man keine Wunder erwarten, aber zumindest in Sachen Bildqualität überzeugt das Display und ermöglicht einen recht preiswerten Einstieg in die Welt der gekrümmten Bilder – und das sogar mit FreeSync und 144 Hz. In Sachen Ausstattung, Ergonomie, Sonderfunktionen und Bedienbarkeit beschränkt sich Medion allerdings auf das Allernötigste. Wer darauf Wert legt, muss halt ein wenig tiefer in den Geldbeutel greifen.

Wir würden aber generell zur 27-Zoll-Variante raten. Der große 31,5-Zoll-Bruder ist zwar preislich ebenfalls interessant, bei der großen Diagonale fällt die Pixeldichte mit 70 statt 82 ppi aber deutlich geringer aus und das sieht man letztendlich doch recht deutlich bei der geringen Entfernung zum Monitor. Wir empfanden schon den 27-Zöller an der Grenze dessen, was mit Full-HD-Auflösung noch sinnvoll erscheint.