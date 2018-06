Die Mech-Reihe MechWarrior soll mit dem fünften Teil und dem Untertitel Mercenaries endlich fortgesetzt werden. Die Neuauflage des Spieleklassikers wird aber nun länger auf sich warten lassen, als zuletzt gedacht.

MechWarrior 5: Mercenaries befindet sich bereits seit einigen Jahren in der Mache und sollte eigentlich noch in diesem Jahr auf dem PC aufschlagen. Allein: Daraus wird nun leider nichts, denn die Macher haben den Release-Termin kurzerhand nach hinten verlegt. Die Veröffentlichung des PC-Spiels ist nun erst für irgendwann im kommenden Jahr 2019 eingeplant; das bestätigte Russ Bullock, President von Entwickler Piranha Games via Twitter.

MechWarrior 5: Mercenaries - Destructibility Trailer Dieser neue Teaser zum kommenden PC-Titel MechWarrior 5: Mercenaries demonstriert, inwieweit ihr die Umgebung zerstören könnt.

Auch einen Grund für die Verschiebung lieferte Bullock gleich mit: Man wolle den Spielern die bestmögliche Singleplayer-Erfahrung liefern, die man könne. Um entsprechende Feinheiten auszuarbeiten benötige man eben noch mehr Entwicklungszeit.Fans der Reihe werden sich in Anbetracht der Begründung auch bis zum kommenden Jahr gedulden können. Schließlich stammt das letzte MechWarrior mit einer klassischen Singleplayer-Kampagne bereits aus dem Jahr 2002. Damals wurde MechWarrior 4: Mercenaries veröffentlicht.Nach bisheriger Planung hätte MechWarrior 5 im Dezember samt Koop-Modus für vier Spieler und Mod-Support erscheinen sollen. Stattdessen wird es vom Titel im Rahmen der MechCon Anfang Dezember dieses Jahres zumindest eine spielbare Demo geben. Im Zuge des Events am 01. und 02. Dezember 2018 soll dann auch ein Release-Termin im kommenden Jahr 2019 bestätigt werden.