Mit MechWarrior 5: Mercenaries wurde vor fast genau einem Jahr die Rückkehr zur einst so erfolgreichen Spielereihe angekündigt. Seither war es ruhig um den Titel geworden, doch jetzt gibt es endlich Neuigkeiten, unter anderem auch zum Release-Datum.

Seit der offiziellen Ankündigung von MechWarrior 5: Mercenaries haben die Entwickler mehr oder weniger still und leise vor sich hin gewerkelt. Anlässlich der Mech Con 2017 hat man nun endlich wieder frische Details zum Revival des bekannten und erfolgreichen Franchise bestätigt, das einst eine wichtige Rolle unter Tabletop- und RPG-Gamern spielte. Nach dem Release des gelungenen MechWarrior 4: Mercenaries im Jahr 2002 verschwand die Marke aber zunächst quasi von der Bildfläche.

In der Zwischenzeit wurde MechWarrior Online veröffentlicht und hält das Franchise am Laufen, für Viele aber interessanter dürfte eben das Ende 2016 angekündigte MechWarrior 5: Mercenaries sein, das aus dem Hause der Entwickler des Online-Ablegers, Piranha Games, stammt.

Vormals pauschal für 2018 angekündigt, gibt es nun ein deutlich konkreteres Release-Datum: Im Dezember 2018 soll es demnach auf dem PC soweit sein; dabei handelt es sich um die bis dato einzige bestätigte Plattform des Titels, der seinen Fokus verstärkt auf den Singleplayer-Part richten wird.

Zum Release wird MechWarrior 5 dann auch über allerhand coole Features verfügen, die ebenfalls im Rahmen der Mech Con 2017 bestätigt wurden. So wird es eine vollständige Unterstützung von Modifikationen via Steam Workshop geben. Mit dem Beginn des neuen Jahres will Piranha Bytes an dieser Front mit interessierten Modding-Teams direkt zusammenarbeiten.

Des Weiteren wird es auch Support eines Koop-Modus für vier Spieler geben. Damit werdet ihr gemeinsam mit Freunden in den riesigen Mechs auf's Schlachtfeld ziehen dürfen. Frische Eindrücke aus dem Spiel gibt es indes in einem ebenfalls neu veröffentlichten Trailer anbei.